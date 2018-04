Zwei Schwarze fliegen aus einem Starbucks. Das Ereignis befeuert eine Rassismus-Debatte. Die öffentliche Reaktion folgt prompt - die Maßnahmen sind ungewöhnlich.

Am 29. Mai wird die amerikanische Kaffeehaus-Kette Starbucks mehr als 8000 Filialen schließen, um ihre Mitarbeiter so zu schulen, dass sie keine rassistischen Entscheidungen mehr fällen. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Insgesamt werden rund 175.000 Mitarbeiter von der Schulung betroffen sein.

Damit reagiert das Unternehmen aus Seattle auf einen Vorfall in Philadelphia. Zwei Schwarze hatten darum gebeten, die Toilette in dem Lokal benutzen zu können. Das wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...