Liebe Leser,

Amazon hat auch am Dienstag wieder eine starke Performance hingelegt. Es ging um mehr als 3 % nach oben. Damit ist die Aktie ein Favorit unter den Chartanalysten. Denn: Der Wert ist ohnehin in einem starken Aufwärtstrend verankert und dürfte noch weiter steigende Notierungen erzielen, heißt es mit Blick auf die starke Ausgangslage. 1.500 Euro sind noch immer möglich. Die Aktie hat einen kleinen Rücksetzer verarbeitet und befindet sich nun wieder auf dem Weg in Richtung 1.200 ... (Frank Holbaum)

