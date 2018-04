Frankfurt - Konjunktursorgen und die Furcht vor einer Eskalation des Handelskrieges lasteten im März auf den Preisen von Metallen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniCommodities (ISIN LU0249045476/ WKN A0JJ57).Die starken Zuwächse im Energiesektor hätten dies zu einem großen Teil kompensieren können. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar hätten Rohstoffe daher im März nur 0,7 Prozent an Wert verloren.

