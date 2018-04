Liebe Leser,

im Dezember 2017 startete die BMW-Aktie bei 83,00 Euro eine neue Aufwärtswelle. Sie trug den Kurs am 23. Januar in der Spitze auf ein neues Jahreshoch bei 97,41 Euro. Anschließend ging es jedoch schnell wieder bergab. Bis zum 6. Februar verlor die Aktie dramatisch an Wert, ehe auf dem Niveau von 85,08 Euro eine Gegenbewegung einsetzte.

Sie erstreckte sich über den gesamten Februar und führte die Aktie zurück bis in den Bereich zwischen 87 und 88 Euro. Hier verhinderte ... (Dr. Bernd Heim)

