Visa Inc. (NYSE: V) gab heute bekannt, dass der Profifußballer Zlatan Ibrahimovic das neue Gesicht ihrer globalen Marketingkampagne in Erwartung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018 sein wird. Als offizieller Partner für Zahlungsdienste der FIFA wird Visa in Zusammenarbeit mit Zlatan den Fans helfen, diesen Sommer keinen Moment des Geschehens zu verpassen.

"Ich bin unglaublich stolz darauf, mit Visa, dem weltweit führenden Zahlungsanbieter, zusammenzuarbeiten", sagte Zlatan Ibrahimovic, Starfußballer und das neue Gesicht der Kampagne zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft von Visa. "Ich versuche immer, der Beste im Fußball zu sein, daher steht die Partnerschaft mit Visa dafür, was ich weiterhin anstrebe der Beste zu sein."

Als einer der am meisten ausgezeichneten aktiven Fußballer der Welt hat Zlatan in seiner Karriere 33 Pokale für neun Mannschaften in England, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden und den Vereinigten Staaten gewonnen. Zlatan gilt als einer der besten Stürmer des Spiels und größten Fußballer seiner Generation.

Zlatan ist nicht nur für sein sportliches Können bekannt, sondern auch für seinen Charakter und seine weltweite Attraktivität. Die Fußballlegende, Botschafter der Vereinten Nationen und Geschäftsinhaber, wurde in Schweden als Sohn eines bosnischen Vaters und einer kroatischen Mutter geboren, spricht fünf Sprachen und verkörpert den globalen Charakter der Marke Visa und ihre Akzeptanz.

"Wir beachteten immer schon die beeindruckenden Leistungen von Zlatan auf dem Feld, seine globale Anziehungskraft und schillernde Persönlichkeit", sagte Lynne Biggar, Chief Marketing and Communications Officer bei Visa Inc. "Wir bei Visa freuen uns, mit Zlatan zusammenzuarbeiten, um unsere Kampagne zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und Produktinnovationen zum Leben zu erwecken und mit den Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, indem wir erneut zeigen, dass Visa ‚überall ist, wo Sie sein möchten' (Everywhere You Want To Be)."

Der gemeinsame Weg von Visa und Zlatan beginnt im kommenden Monat. Schließen Sie sich Zlatans 31 Millionen Followern auf Instagram unter @iamzlatanibrahimovic an oder besuchen Sie Visa.com, um dabei zu sein.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist ein Motor für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels über alle Geräte und ein Impulsgeber zur Umsetzung des Traums einer bargeldlosen Zukunft für alle Menschen überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte und Mitarbeitenden sowie sein Netzwerk und seine große Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf usa.visa.com/aboutvisa, visacorporate.tumblr.com und @VisaNews

