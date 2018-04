Die US-Fluggesellschaft United Continental will seine Passagiere auch im laufenden Jahresviertel stärker zur Kasse bitten. Der Umsatz je geflogener Sitzmeile, einem Indikator für die Preissetzungsmacht von Airlines, dürfte im zweiten Quartal um 1 bis 3 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das wäre der dritte Anstieg dieser Kenngröße in Folge.

Die Entwicklung ist besonders bemerkenswert, weil United zeitgleich seine Kapazitäten aggressiv ausbaut. Früheren Angaben zufolge soll die Zahl der verfügbaren Sitze jährlich bis 2020 um 6 Prozent steigen. Im laufenden Jahresviertel soll das Plus bei 4 bis 5 Prozent liegen, nach einem Anstieg um 3,6 Prozent in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres.

Der Ausbauplan hatte Anleger im Januar zunächst verschreckt und den Aktienkurs des Unternehmens auf Talfahrt geschickt. Davon hat sich United inzwischen aber erholt. Seit Jahresanfang steht zwar noch ein Minus von weniger als einem Prozent auf den Zettel. Die fünf größten Fluggesellschaften der USA haben in diesem Zeitraum allerdings mit minus 9 Prozent deutlich mehr Federn lassen müssen. Am Dienstag legte der Aktienkurs von United in einer ersten Reaktion um fast 3 Prozent zu.

Im ersten Quartal hatte der Umsatz der Fluggesellschaft dank guter Geschäfte im Heimatland um 7,2 Prozent auf gut 9 Milliarden US-Dollar zugelegt. Der Gewinn war unter dem Strich sogar um fast die Hälfte auf 147 Millionen Dollar nach oben gesprungen. Die Entwicklung traf insgesamt in etwa die Erwartungen von Analysten./he

