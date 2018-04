Altierres drahtloses Internet der Dinge Internet of Things (IoT) und ESL-System und Sirquls patentierte Edysen-Lokalisierungstechnologie transformieren die Einzelhandelserfahrungen

Altierre Corp und Sirqul gaben heute eine strategische weltweite Allianz auf dem Retail World Congress in Madrid bekannt. Die Allianz verbindet Altierres führende Internet-der-Dinge-Plattform und Electronic Shelf Labels (ESL) mit Sirquls IoT-Plattform und standortbezogener Edysen-Technologie, um Einzelhändlern eine smarte, effiziente Lösung zur Lokalisierung von Produkten und Käufern in ihren Geschäften zu geben.

Durch die Verbindung von Altierres drahtloser in-store-IoT-Plattform und derjenigen von ESL mit Sirquls patentierter standortbezogener Beobachtung von Edysen und IoT-Plattform können Einzelhändler nun die in-store-Erfahrung transformieren und individualisierte Angebote an Käufer zur Verkaufsförderung auf der Grundlage von ihrer genauen Lokalisierung im Geschäft, von Verhaltenserkenntnissen und von ihrer Kauf-/Treuegeschichte machen.

Sirquls bahnbrechende Technologie ermöglicht es Altierre, eine Anwendung der augmentierten Realität Augmented Reality (AR) bereitzustellen. Ob als selbständige Lösung oder nativ innerhalb der Treue-App des Einzelhändlers, erlaubt die nie zuvor gesehene Funktionalität den Käufern, bestimmte Produkte präzise im Geschäft zu lokalisieren, und gibt zugleich Empfehlungen und Angebote zur Verkaufsförderung an. Einzelhändler können ferner die neue AR-App dazu nutzen, es Mitarbeitern zu ermöglichen, Produkte für Buy Online and Pickup in Store, Ship from Store und Curbside Delivery auszuwählen und zu verpacken.

Sirquls Technologie kann Käufer überwachen, gleich, ob mit oder ohne eine App, um die Wege im Geschäft zu sehen, kann die Verweilzeiten verstehen und Wärmekarten von Geschäftsverkehr bereitstellen, um die personelle Ausstattung, die räumliche Aufteilung des Geschäfts und die Produktstandorte zu optimieren. Einzelhändler können gegenwärtig mit bestehenden Technologien experimentieren, um diese Ziele zu erreichen, einschließlich Computerperspektive und Videoanalytik. Sirquls Lösung ist günstiger und effektiver und hat zugleich einen höheren Grad an Genauigkeit.

"Onlineeinzelhändler haben lange genug einen Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionellen Einzelhändlern gehabt", sagte Rob Crane, Altierres Executive Vice President, Global Sales and Marketing. "Indem wir den Standort eines Käufers im Geschäft, den Standort von Produkten und Inventargegenständen verstehen die Kaufgeschichte eines Käufers analysieren, können wir eine Anwendung bereitstellen, die Käufern intelligente Empfehlungen gibt und sie dann durch das Geschäft unter Verwendung von AR lenkt und dabei diesem Käufer individuell Produkte lokalisiert und anpreist. Diese Partnerschaft wird erhebliche Wertsteigerung für Einzelhändler bringen und die Lösung ist viel größer als die Summe ihrer Teile, wir führen diese Lösung mit großer Begeisterung auf dem World Retail Congress ein und demonstrieren sie in Madrid einer entsprechenden Elitegruppe von weltweit führenden Einzelhändlern."

Die Nutzung von KI zur Analyse der Verkehrsmuster von Käufern wird den Einzelhändlern dabei helfen, ihr Planogramm zu optimieren. Durch die Verknüpfung dieser Daten mit POS-Daten erhalten Einzelhändler ein granulares Bild der Käuferaktivität, das sie dazu nutzen können, Planogramme auf Grundlage des jeweiligen Geschäfts zu optimieren.

"Gehaltvolle immersive Erfahrungen haben unmittelbare Auswirkungen und machen aus Käufern loyale und wiederholte Kunden", sagte Robert Frederick, CEO und President bei Sirqul. "Digitale Transformation innerhalb des Geschäfts, gleich, ob mit oder ohne eine App, kann nunmehr ihr Versprechen einlösen, sowohl den Kunden als auch den Mitarbeiter in Interaktionen einzubeziehen, die die Optimierung von Grundrissen der Geschäfte vorantreiben, personalisierte Reisen schaffen, Verhalten analysieren und vorhersagen und letztlich den Umsatz steigern."

Altierre Corp. ist das einzige zukunftssichere drahtlose IoT-System. Das Systempaket aus extrem niedrigem Strombedarf, Messaging in beide Richtungen und Lösungen bietet traditionellen Einzelhändlern dieselbe Agilität wie Onlinehändlern zur fortlaufenden Überwachung, Entdeckung, Kennzeichnung und Verwirklichung von Nettogewinngelegenheiten in allen Geschäftsbereichen. Altierres patentiertes System funktioniert problemlos in allen Geschäftsumgebungen, ohne Rücksicht auf Temperaturextreme, Sichtbarrieren oder gleichzeitigen Kanalfrequenzaktivitäten. Altierre wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Stadt San Jose. Weitere Informationen finden Sie unter www.altierre.com

Sirqul (www.sirqul.com) bietet eine IoT-Plattform für Einbeziehung-als-eine-Dienstleistung Engagement-as-a-Service mit einer Smart-Mesh-Netzwerktechnologie zur Verbesserung von Einbeziehung, Betriebseffizienz, rapider Innovation und neuen Umsatzströmen an. Sirquls Plattform liegen 75 Dienstleistungen, 350 Plattformen, 3 unterschiedliche IoT-Hardware-Produktangebote und mehr als 30 individualisierbare native Anwendungsvorlagen für den schnellen Einsatz nach einer Bausteinmethode zugrunde. Sirqul begünstigt - geräte-, protokoll- und cloudagnostisch ein interoperables System zur Konstruktion von zukunftssicheren Lösungen auf den Gebieten Einzelhandel, Automobil, Städte, Gebäude, Industrie, Unterhaltung etc.

