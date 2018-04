Das Geschäft mit modernen IT-Dienstleistungen beflügelt den Umsatz bei IBM. Doch mit dem Geschäftsausblick sind die Anleger nicht zufrieden.

Die Umbauarbeiten bei IBM zeigen Wirkung. Am Dienstag verkündete der Konzern für das erste Quartal einen Umsatzanstieg um 5,1 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar - und übertraf damit die Erwartung der Analysten, die mit 18,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Hohe Kosten für den Konzernumbau ließen den Gewinn allerdings um vier Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar schrumpfen.

Der Quartalsbericht kam trotz des Umsatzzuwachses nicht gut bei den Anlegern an, was vor allem am Geschäftsausblick lag. IBM stellte für 2018 einen bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von mindestens 13,80 Dollar in Aussicht und blieb damit unter den Erwartungen ...

