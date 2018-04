Mit dem Saisonstart im April beginnt die Kernzeit auf den Spargelhöfen Winkelmann. Qualitätssicherung ist dabei eine tägliche Pflichtaufgabe und fest in der Firmenpolitik verankert. Seit 2006 ist das Familienunternehmen Winkelmann GmbH & Co. KG erfolgreich QS-zertifiziert und weiß genau, worauf es bei der Ernte und Bearbeitung des königlichen Gemüses ankommt, so...

