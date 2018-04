Die EU-Kommission sendet einen Richtlinienvorschlag in Begutachtung, der unlautere Handelspraktiken im Lebensmittelhandel verbieten soll und bei Nichteinhaltung spürbare Sanktionen ermöglicht. Irgend etwas scheint da in der Vergangenheit schief gelaufen zu sein. Auf der einen Seite hat sich der LEH in einer noch nie da gewesenen Dichte konzentriert. Auf der anderen Seite haben...

Den vollständigen Artikel lesen ...