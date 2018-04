Die Kiwi-Ernte in Chile hat bereits begonnen und der Vorsitzende des chilenischen Kiwi-Komitees (Comité del Kiwi), Carlos Cruzat, sagte, dass für diese Saison eine etwas höhere Exportmenge als in der Vorsaison erwartet wird, die bei rund 180.000 Tonnen liegt. Diese Zahl wäre 3% höher als die in dem Vorjahr verzeichnete. Bildquelle: Shutterstock.com Cruzat fügte...

