Angesichts der schlechten Versorgungslage im Krisenstaat Venezuela sind zahlreiche Ärzte, Krankenschwestern und Patienten auf die Straße gegangen. Sie forderten am Dienstag bei Kundgebungen in 20 Regionen des südamerikanischen Landes höhere Gehälter für die Mediziner und eine bessere Versorgung mit Medikamenten und Material. In der Hauptstadt Caracas gingen Sicherheitskräfte nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen mit Gewalt gegen die Demonstranten vor.

Die Regierung müsse anerkennen, dass Venezuela in einer humanitären Krise stecke und etwas dagegen unternehmen, sagte der Sprecher der Gesundheitsgewerkschaft, Pablo Zambrano. Venezuela leidet unter schweren wirtschaftlichen Problemen. Wegen Misswirtschaft, Korruption und des relativ niedrigen Ölpreises verfügt das Land kaum noch über Devisen, um Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs einzuführen./nr/DP/zb

