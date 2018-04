Alle paar Tage versendet Amazon eine E-Mail mit dem Neuesten, was Alexa so zu bieten hat. Das wirkt allerdings meist eher deprimierend. Selbst die Spiele mit den neuen Echo Buttons sind kaum mehr als ein netter Gag.

Ich kenne keinen, der auf Zuruf so präzise eine Eieruhr stellen kann wie mein intelligenter Lautsprecher Amazon Echo.Ich: "Alexa, stell den Timer auf acht Minuten."Alexa: "Acht Minuten. Ab jetzt."

Und ich brauche auch kein Thermometer mehr auf dem Balkon: "Alexa, wie viel Grad sind es draußen?" Die Antwort kommt schneller, als sich meine Augen auf eine Quecksilbersäule scharf stellen könnte.

Und wenn ich auf meinem Handy gerade ein Audible-Hörbuch höre und nach Hause komme, lege ich die Kopfhörer beiseite und sage:"Alexa, spiel das Hörbuch ab."Und prompt höre ich nahtlos im Wohnzimmer weiter."Alexa, Licht aus." Und die Bude liegt im Dunkeln.

"Alexa, erinnere mich morgen um 18 Uhr daran, die stinkenden Fischreste vom Grill zu kratzen." Und am nächsten Tag meldet sich die Gute und erinnert mich daran, "die stinkenden Fischreste vom Grill zu kratzen". Wenn ich nicht zu Hause bin, kommt eine Nachricht über die Alexa-App aufs Handy.Selbst telefonieren geht freihändig zwischen Echos verschiedener Nutzer. Kostenlos.Gefällt mir alles. Aber in den Details kommt die Maschine kaum voran. Ich darf aus den diversen E-Mails zitieren, in denen Amazon stolz präsentiert, was Alexa nun schon wieder alles Neues kann.

Im Herbst schlug mir Amazon vor: "Sag einfach: Alexa, was ist die Quadratwurzel von 15.129?" Das kann die im Kopf ausrechnen. Mit der Besonderheit, dass kein Mensch wirklich wissen will, was diese blöde Quadratwurzel ist.Was Alexa hingegen nicht kapiert: "Was ergibt 250 minus 52 minus 25 minus 43?" Obwohl doch gerade das sinnvoll wäre, etwa um auszurechnen, wie viel Geld nach einem Einkauf noch übrig ist oder wer wem was schuldet. Hier müsste man jedes Zwischenergebnis ...

