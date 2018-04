Die deutsche Politik vernachlässigt noch immer die Probleme durch den demografischen Wandel. In Finnland hingegen hat die Regierung bereits viele wichtige Maßnahmen zur Zukunftssicherung beschlossen und umgesetzt.

Die Bevölkerung in den einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion wird zunehmend älter. Von der voranschreitenden Alterung sind dabei alle Volkswirtschaften in unterschiedlicher Dynamik betroffen. Dieser demografische Prozess vollzieht sich zwar langsam, aber stetig. Und ist der Prozess erstmal in Gang gekommen, ist er nur schwer umzukehren. Hinter dem Alterungsprozess steht in den meisten Fällen eine steigende Lebenserwartung bei gleichzeitig sinkenden Geburtenziffern. In manchen Ländern beschleunigt die Abwanderung von jungen Arbeitskräften zusätzlich die Vergreisung der Gesellschaft.

Auf alle Staaten kommen mittel- bis langfristig daher gewaltige Herausforderungen zu. Zum einen sind alters- und gesundheitsbedingte Ausgabensteigerungen zu erwarten, die die Staatsfinanzen unter Druck setzen. Mit einer alternden und schrumpfenden Erwerbsbevölkerung stellt sich zudem die Frage, wie auch zukünftig der Lebensstandard gehalten werden kann. Hier gilt es, über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das Potenzial für ein nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren zu sichern. Wenn die Erwerbsbevölkerung sinkt, bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...