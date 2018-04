Mit den Industriekonzernen und Autobauern kamen auch viele Mittelständler nach Mexiko. Zwischen Automatisierung und Handarbeit bieten sich große Chancen - wenn man Markt und Leute versteht.

Eigentlich wollte Jon DeSouza gar nicht hier sein. Dennoch empfängt er freundlich zum Gespräch im 2016 eröffneten Werk in der Kleinstadt Silao, 400 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt. Als sein Arbeitgeber, der Steckverbindungs-Spezialist Harting aus dem westfälischen Espelkamp, entschieden hatte, auch in Mexiko zu produzieren, hatte er einen anderen Standort im Kopf. "Ich hatte schon ein Grundstück in Santiago de Querétaro ausgesucht", erzählt der Nordamerika-Chef. Weshalb Harting am Ende doch in einem 150 Kilometer entfernten Gewerbepark gelandet ist, ist ein Paradebeispiel für die Standortsuche eines mittelständischen Unternehmens in Mexiko.

Dreh- und Angelpunkt des Landes ist die Hauptstadt Mexiko-Stadt - rund 21 Millionen Menschen, also ein Sechstel der Gesamtbevölkerung, leben und arbeiten dort. Die Stadt ist in den vergangenen Jahren so stark gewachsen, dass sie ihre Grenzen längst gesprengt hat und sich inzwischen über vier Bundesstaaten erstreckt. Auf die Wirtschaft hat die Metropole eine hohe Anziehungskraft. Die Wege sind kurz, und viele junge Fachkräfte zieht es eher in die Großstadt als aufs Land - ähnlich wie in Deutschland.

Dennoch hat sich DeSouza schnell gegen Mexiko-Stadt entschieden: Mieten für Wohnungen und Gewerbeflächen sind dort in die Höhe geschnellt. "Die Gegend hier ist sicher", sagt der Harting-Manager, um mit einem der größten Vorurteile gegen Mexiko aufzuräumen, "aber nicht so teuer wie die Hauptstadt. Hier stehlen sie nur ab und zu etwas Benzin." Die organisierte Schwerkriminalität konzentriert sich auf die Drogen-Hochburgen im Norden oder Touristen-Hotspots.

Gänzlich unvoreingenommen war Harting bei der Suche nicht. Im ländlichen Süden des Landes fehlt es oft an Infrastruktur und Logistik, wegen des niedrigeren Bildungsniveaus ist es schwierig, passende Fachkräfte zu finden. Die angespannte Sicherheitslage im Norden in Kauf zu nehmen, ergibt nur bei direktem Geschäftsbezug zu den USA Sinn. Wer kann, der fertigt im zentralmexikanischen Hochland. Dort liegt die sogenannte Bajío-Zone, die sich über die Bundesstaaten Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato und Querétaro zieht. "In diesen Staaten haben wir in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich viele Ansiedlungen gesehen", sagt auch Gabriele Welcke-Clemens, Außenhandelsexpertin für die Nafta-Region beim Maschinenbauverband VDMA.

Dass DeSouza von seinem Plan, nach Querétaro zu gehen, abgelassen hat, lag an einem Vorstoß der Bezirksregierung - jeder Bundesstaat bemüht sich im Wettbewerb um Unternehmen und ist deshalb mitunter zu weitreichenden Zugeständnissen bereit. Die Regierung hatte von einem anderen Unternehmer erfahren, dass Harting einen Standort suchte und sich mit einem Angebot an DeSouza gewandt: In einem neuen Gewerbepark nahe Silao, nur zwei ...

