Um die ehrgeizigen Ziele beim Hoffnungsträger Model 3 zu erreichen, will Tesla die Produktion rund um die Uhr laufen lassen und Hunderte neue Arbeitskräfte einstellen.

Firmenchef Elon Musk will auf Teufel komm raus seine neue interne Vorgabe erreichen, bis Ende Juni 6000 Model 3 pro Woche zu fertigen. Dazu will er die Produktion bei Tesla rund um die Uhr laufen lassen. Dazu sollen auch mehrere hundert neue Mitarbeiter eingestellt werden. Alles für den Hoffnungsträger Model 3. Das geht aus einer am Dienstag vom US-Blog "Electrek" veröffentlichten E-Mail an Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...