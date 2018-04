Elon Musk war überzeugt: Er schafft, was andere Autobauer nicht können - eine vollautomatisierte Fabrik. Die Probleme bei Teslas Model 3 zeigen aber, so einfach ist es nicht. Dieses Ziel ist noch Zukunftsmusik.

Für Tesla könnte es derzeit besser laufen. Das mit der vollautomatisierten Model-3-Produktion funktioniert nicht. Das räumte Tesla-Chef Elon Musk am Wochenende erst gegenüber CBS und dann auf Twitter ein: "Ja, die übertriebene Automatisierung bei Tesla war ein Fehler. Um genau zu sein, mein Fehler. Menschen sind unterbewertet." Nun setzt der Elektrobauer die Produktion seines Model 3 im Werk in Fremont für mehrere Tage aus, um "die Automation zu verbessern". Anschließend soll nach Informationen des US-Blogs "Electrek" bis Juni rund um die Uhr produziert werden, um die ehrgeizigen Produktionszahlen bestmöglich wieder aufzuholen. Musks glänzende Vision von der vollautomatisierten Fabrik, bekommt Risse. Das überrascht Experten wie Michael Schenk nicht. Im Interview mit WirtschaftsWoche Online erklärt der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung, warum eine vollautomatisierte noch absolute Zukunftsmusik ist und warum Automatisierung zudem nicht unbedingt die wirtschaftlichste Lösung ist.

Herr Schenk, Elon Musk hat eingeräumt, dass seine Vision von der "Maschine, die Maschinen baut" nicht so funktioniert, wie er es immer behauptet hat. Hat Sie das überrascht?Michael Schenk: Nein, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Hinter dieser Idee steht ein sehr hoher Anspruch an die Adaptionsfähigkeit und Künstliche Intelligenz von Maschinen oder gar ganzer Produktionssysteme. Der damit verbundene Grad an Komplexität der einander bedingenden Faktoren ist immens. Das können wir in dieser Form heute noch nicht umsetzen.

Die vollautomatisierte Produktion hat deshalb also noch ihre Grenzen.Natürlich. Wir arbeiten intensiv daran, stehen aber erst am Anfang. Bevor wir eine Fabrik vollständig automatisieren, müssen wir sie erst einmal umfassend digitalisieren. Das bedeutet auch, dass möglichst alle relevanten Daten aus den Produktionsprozessen und zu den Produkten erhoben werden müssen. Dafür braucht es die notwendige Technologie für das möglichst lückenlose Monitoring aller produktionsrelevanten Prozesse und der Daten zu den Produkten. Und es braucht die Werkzeuge und das Wissen für die anschließende Analyse. Erst, wenn unser Wissen über alle Prozesse in einer Produktion, diverse Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen möglichst keine Näherungswerte mehr sind, sondern auf einer präzisen und in Echtzeit erhobenen Datenbasis beruhen, können wir auch großzügiger automatisieren. Leider sind wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...