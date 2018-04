Linz - Wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch immer wieder Streit. Ein Online-Stimmungsbild unter 567 österreichischen Arbeitnehmern zeigt nun, dass Differenzen im Büro für viele Betroffene häufig zur Belastung werden. Nur an den wenigsten Arbeitsplätzen ist die Stimmung immer entspannt.

Dicke Luft im Büro: Belastet dich Kollegen-Streit? Diese Frage stellte karriere.at seinen Usern auf Arbeitnehmerseite per Online-Voting. Die meisten, nämlich 35 Prozent der Befragten, gaben an, dass ständig Spannung in der Luft liegt. Gut jeder Fünfte (22 Prozent) leidet häufig unter Differenzen, weil es an Streitkultur mangle. Immerhin jeder vierte Umfrageteilnehmer (27 Prozent) gibt zwar zu, dass es gelegentlich zu Spannungen komme, ...

