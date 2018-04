Das Biotech-Unternehmen Morphosys erhöht für die geplante Aktienplatzierung in den USA wie erwartet das Kapital. Um die vor etwas mehr als einer Woche angekündigten Ausgabe von 8,3 Millionen sogenannten Hinterlegungsscheinen (ADS) in den USA zu ermöglichen, werde die Zahl der Stammaktien um 2,075 Millionen erhöht, teilte das TecDax-Unternehmen am Mittwoch in Martinsried mit. Damit steigt die Zahl der ausgegebenen Aktien um sieben Prozent auf knapp 31,5 Millionen.

Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche angekündigt, bis zu rund 9,5 Millionen ADS platzieren zu wollen. Jedes dieser Papiere soll ein Viertel einer Morphosys-Stammaktie repräsentieren. Der Preis der ADS soll voraussichtlich am 18. April festgelegt werden. Die neuen Papiere sollen an der US-Börse Nasdaq im Global Market gelistet werden.

Die ADS oder ADR genannten Zertifikate erleichtern den Handel mit Aktien ausländischer Unternehmen an den US-Börsen. Auf diese Weise können dort Anteile an einer ausländischen Aktiengesellschaft gehandelt werden, ohne dass diese ein vollständiges Zulassungsverfahren bei der US-Börsenaufsicht SEC durchlaufen muss./zb/nas

ISIN DE0006632003

