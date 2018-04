The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A11WL3 ERSTE GP BNK AG13-18 1196 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2Q98 BAY.LDSBK.IS.14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL2274 NORDLB OPF.S.27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CB00TK8 COMMERZBANK 08/18 S.653 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D5W7 DEKA MTN IS.S.7370 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DR0RP62 COBA MTN EM.1513 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0G81 LB.HESS.-THR. OPF 919 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3BA7 LB.HESS.THR.CARRARA04M/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1179 LB.HESS.THR.CARRARA04G/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4MN5 LB.HESS.THR.CARRARA04R/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB4A08 NORDLB OPF.S.1273 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00130HBZ73 AES CORP. 2021 BD01 BON USD N

CA XFRA US035229CW19 ANHEUSER-BUSCH COS. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US03523TAN81 ANH.-BUSCH INBEV 10/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US035242AE65 ANHEUSER-BUSCH IN. 14/19 BD01 BON USD N

CA 9A4B XFRA US035242AG14 ANHEUSER-BUSCH IN. 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0921670385 HYPO NOE L.F.N.W. 13/18 BD01 BON EUR N

CA EV4B XFRA DE000A1R07C3 CONSTANTIN MEDIEN AG IHS BD02 BON EUR N

CA XFRA USG9844KAA72 YINGDE GAS.INV.13/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1220883596 BAY.LDSBK OMH 15/18 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1398316247 LDKRBK.BAD.W.MTN 16/18DL BD02 BON USD N

CA OAL XFRA BMG0410V2071 APOLLO ENTERPRISE SOLUT. EQ00 EQU EUR N

CA PXJN XFRA GB00BDG12Z65 TETHYAN RESOURCES EQ00 EQU EUR N

CA C5U XFRA KYG843801070 CHINA SUN BIO-CHEM HD-,25 EQ00 EQU EUR N