Adler Modemärkte AG: ADLER Modemärkte mit neuem strategischen Einkaufspartner Hermes-OTTO International DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Adler Modemärkte AG: ADLER Modemärkte mit neuem strategischen Einkaufspartner Hermes-OTTO International 18.04.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Umsetzung der "Strategie 2020" geht voran: ADLER Modemärkte mit neuem strategischen Einkaufspartner Hermes-OTTO International Haibach bei Aschaffenburg, 18. April 2018: Die Adler Modemärkte AG hat bei Umsetzung ihrer "Strategie 2020" einen wichtigen Meilenstein zur weiteren Optimierung ihrer Supply Chain erreicht: Mit Hermes-OTTO International (H-OI), Hongkong, hat der Konzern eine neue Einkaufsagentur als strategischen Partner definiert, die ab dem zweiten Quartal 2019 die bisherigen Agenturen METRO Sourcing International und NTS Holding ablösen wird. Vor dem Hintergrund der im März 2018 kommunizierten "Strategie 2020", mit der sich ADLER noch gezielter an den Bedürfnissen der Zielgruppe der über 55-Jährigen ausrichten wird, erwartet das Unternehmen von der Zusammenarbeit mit H-OI insbesondere neue Impulse für Produktion, Qualität und im Bereich Sozialverantwortung. Es soll eine weitere Verbesserung der Einkaufsabläufe hinsichtlich Effizienz und Flexibilität erreicht werden und auch die diversen Initiativen von H-OI im Bereich digitaler Produktentwicklung und 3D-Fit werden eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen spielen. ADLER hatte 2017 den Unternehmensbereich Supply Chain Management implementiert, um Prozesse, Warenallokation und Abschriftenmanagement zu verbessern und die Effizienz zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wurde der bestehende Vertrag mit dem bisherigen Logistikdienstleister BLG mit Wirkung zum Jahresende 2018 gekündigt und ein neuer Vertrag mit der Firma Meyer & Meyer abgeschlossen. Vom Wechsel des Logistikpartners erwartet ADLER eine besser planbare und kosteneffizientere Warenanlieferung und -verteilung sowie signifikante Kosteneinsparungen im unteren bis mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich ab 2019. Über die Adler Modemärkte AG: Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2017 EUR 525,8 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 32,0 Mio. (bereinigt: EUR 25,4 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2017 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 181 Modemärkte, davon 154 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com Über Hermes-OTTO International: Hermes-OTTO International (H-OI) ist eine globale Beschaffungsorganisation. Mit 1.300 Mitarbeitern und 25 Büros in allen wichtigen Beschaffungsmärkten hat H-OI in 50 Jahren ein Netzwerk von erstklassigen Lieferanten aufgebaut. H-OI beschafft hauptsächlich Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Accessoires, Dessous, Schuhe und Wohnen. Das H-OI-Portfolio umfasst zudem Qualitäts- und Audit-Dienstleistungen sowie webbasierte Supply Chain Services. Hermes-OTTO International ist ein Unternehmen der Otto Group. Weitere Informationen: www.hermesworld.com/sourcing Kontakt: Adler Modemärkte AG Investor Relations Katrin Schreyer Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de 18.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Modemärkte AG Industriestraße Ost 1-7 63808 Haibach Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 633 0 Fax: +49 (0) 6021 633 1299 E-Mail: info@adler.de Internet: www.adlermode.com ISIN: DE000A1H8MU2 WKN: A1H8MU Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675473 18.04.2018

