Die britische Investmentbank Barclays hat Daimler von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 73 Euro gesenkt. Die Stuttgarter hätten sich relativ spät auf das Thema Elektroauto konzentriert, was nun teuer werde, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ausgerechnet jetzt schwächelten zudem Gewinndynamik und Produktmix bei der Marke Mercedes./ag/mis

Datum der Analyse: 17.04.2018

ISIN DE0007100000

