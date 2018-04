FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Eine insgesamt gut angelaufene Berichtssaison in den USA dürfte den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter stützen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 12 614 Punkte und damit 0,23 Prozent über seinem Vortagesschluss. Der deutsche Leitindex hatte am Vortag im Sog einer starken Wall Street zum Befreiungsschlag angesetzt und den Bereich von 12 500 Punkten hinter sich gelassen. Auf der Konjunkturseite interessieren zur Wochenmitte insbesondere Verbraucherpreis-Daten aus der Eurozone. Am Abend mitteleuropäischer Zeit steht dann noch das Beige Book - also den Konjunkturbericht der Fed - auf der Agenda.

USA: - ERLEICHTERUNG - Der jüngst aufgekommene Optimismus hat am Dienstag an der Wall Street angehalten. Befeuert von der anlaufenden Berichtssaison stieg der Dow Jones Industrial um 0,87 Prozent auf 24 786,63 Punkte, womit er sich auf dem höchsten Niveau seit vier Wochen bewegt - und im bisherigen Jahresverlauf wieder über die Gewinnschwelle zurückkehrte.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch größtenteils, aber nicht einheitlich, auf Erholungskurs. In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 225 etwa 1,4 Prozent. In Hongkong liegt der Hang Seng knapp 0,3 Prozent im Plus. Chinas Indizes dagegen notierten überwiegend im Minus, der CSI 300 mit den wichtigsten Werten aus dem Land verlor zur Stunde knapp 0,7 Prozent.

DAX 12.585,57 1,57%

XDAX 12.583,87 1,33%

EuroSTOXX 50 3.477,91 1,07%

Stoxx50 3.042,29 0,57%

DJIA 24.786,63 0,87%

S&P 500 2.706,39 1,07%

NASDAQ 100 6.816,37 2,12%

Nikkei 225 22.155,98 +1,41% (7:15 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,39 0,14%

Bund-Future Settlement 159,34 0,03%

DEVISEN: - EURO GEFALLEN - Der Kurs des Euro hat am Dienstag etwas unter negativen Konjunktursignalen aus Deutschland gelitten. Nach einem Tagestief bei 1,2336 US-Dollar zeigte sich die Gemeinschaftswährung in New York aber wieder davon erholt. Zuletzt wurden dort 1,2367 Dollar für einen Euro bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2357 (Montag: 1,2370) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8093 (0,8084) Euro.

Euro/USD 1,2376 0,05%

USD/Yen 107,35 0,32%

Euro/Yen 132,86 0,37%

ROHÖL:

Brent (Juni-Lieferung) 71,97 0,27 USD

WTI (Mai-Lieferung) 66,88 0,20 USD

