Liestal - In der an ausreichende Versorgung von Gütern gewöhnten Schweiz ist eine Verknappung von teilweise lebensnotwendigen Medikamenten lange Zeit ein schwer vorstellbares Szenario gewesen. Heute ist sie längst Realität. Das vom Bundesrat, im Rahmen eines Ende März präsentierten Programms gegen Kostenwachstum im Gesundheitswesen geforderte Referenzpreissystem würde diese Versorgungsproblematik auf unverantwortliche Weise weiter verschärfen.

Experten diskutieren Ursachen

Vor diesem Hintergrund diskutieren in der von Academy on Health Care Policy organisierten Sonderveranstaltung vom 25. April 2018 Gesundheitsexperten - von Mitgliedern der Schweizerischen Gesundheitskommission über Konsumentenvertreter und Krankenkassen bis hin zu Vertretern der Generika-Industrie - das top-aktuelle Thema unter dem Titel "Engpässe in der Medikamentenversorgung - Angstmacherei oder Realität?"

Basler Studie legt sich verschärfende Lieferengpässe offen

Fakt ist: Schweizweit haben Fachpersonen tagtäglich mit dem Problem fehlender Medikamente zu kämpfen. Gemäss einer aktuellen Studie des Basler Unispitals gibt es in der Schweiz schon heute bei rund 200 Medikamenten Lieferengpässe - nicht nur bei Antibiotika und Impfstoffen, sondern bei nahezu allen Medikamenten. Die Studie zeigt auch, dass die Lieferengpässe immer länger dauern - bis zu einem Jahr. Statt sich auf ihre Arbeit und ihre Patienten konzentrieren zu können, sind Schweizer Fachpersonen zunehmend mit Troubleshooting in der Beschaffung beschäftigt. Hinzu kommt, dass der kleine Schweizer Markt bei Medikamentenknappheit nicht unbedingt zuoberst auf der Prioritätenliste internationaler Pharmafirmen steht und andere Länder bei der Zuweisung von knappen Medikamenten bevorzugt werden. Nicht nur die Spitalapotheken unter dieser prekären Entwicklung leiden, sondern auch die Patientinnen und Patienten.

Referenzpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...