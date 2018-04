Vom 23.-27. April 2018 wird SmartBear auf der JAX in Mainz, Deutschland, Entwicklungs- und Testwerkzeuge vorstellen, darunter Swagger und Collaborator

SmartBear, der führende Anbieter von Softwarequalitäts-Tools für Teams ermöglicht Entwicklern die schnellere Erstellung hochwertiger APIs und Softwareanwendungen. Auf der JAX, die vom Montag, dem 23. April bis zum Freitag, dem 27. April, 2018 in Mainz, Deutschland, stattfindet, stellt das Unternehmen seine komplette Suite von Softwarequalitäts-Tools vor, einschließlich Tools, die Teams bei der Code-Zusammenarbeit, bei Design, Entwicklung, Virtualisierung und Tests von APIs und bei der Bereitstellung und Überwachung von Anwendungen unterstützen.

WAS UND

WANN: SmartBear auf der JAX Deutschland:

Vorführung der Softwarequalitäts-Tools von SmartBear Dienstag, den 24. April Donnerstag, den 26. April 2018

"Programming Collaboration in the Software Development Process" (Zusammenarbeit bei der Programmierung im Softwareentwicklungsprozess) vorgestellt durch Ronan Trainor und Damien Walsh, am Mittwoch, den 25. April 2018, 15:00 16:00 Uhr MEZ

WO: Rheingoldhalle Mainz, Bankettabteilung, z. Hd. Frau Marleen Nillius, Rheinstraße 66, 55116 Mainz

Wegen der zunehmenden Geschwindigkeit der Softwareentwicklung ist die Zusammenarbeit zwischen den Teams für die Aufrechterhaltung der Qualität entscheidend. SmartBear bietet Collaborator für die Zusammenarbeit an Dokumenten, Code und Testfällen. Zusammenarbeit und Standardisierung gehen Hand in Hand und sind für die schnelle Entwicklung wichtig. SmartBear bietet SwaggerHub, eine integrierte API-Design- und Dokumentationsplattform, die die Standardisierung bei Teams vorantreibt.

Außerdem bietet SmartBear eine Reihe von Tools für Entwickler, die den Trend "Shift left" aufgreifen. SmartBear ermöglicht es Entwicklern, mit TestLeft und TestServer automatisierte Tests in ihren Entwicklungsumgebungen zu erstellen. Angesichts der Explosion von APIs gibt es mehr Abhängigkeiten für das Testen. Entfernen Sie sie, um eine schnelle Entwicklung mit ServiceV Pro zu ermöglichen. Entwickler achten nach der Bereitstellung zunehmend auf ihre APIs. SmartBear bietet AlertSite zur API-Überwachung.

Ronan Trainor, API Sales Engineering Team Leader, EMEA und Damien Walsh, Technical Sales Engineer von SmartBear werden bei der JAX am Mittwoch, den 25. April 2018 den Vortrag "Programming Collaboration in the Software Development Process" (Zusammenarbeit bei der Programmierung im Softwareentwicklungsprozess) halten. Feedback ist eine Schlüsselkomponente, um Ihre Entwicklung voranzutreiben, egal ob Sie Pull-Anforderungen senden, Jira-Tickets kommentieren oder lange Projektsitzungen durchführen. Wie können Sie nun dieses Feedback und diese Zusammenarbeit ohne Unterbrechungen als Standard in Ihren Entwicklungsprozess einprogrammieren? Der Vortrag von Ronan Trainor und Damien Walsh beschäftigt sich mit umsetzbaren Strategien, die die Teams beim Ausschöpfen des ganzen Potenzials jedes Workflows unterstützen, vom Design über die Dokumentation bis hin zur Codeüberprüfung durch Arbeitskollegen.

Java-Entwickler können sich auf der JAX die vollständige SmartBear-Suite der Softwarequalitäts-Tools ansehen. Neben den oben erwähnten Tools stellt SmartBear auch SoapUI Pro, LoadUI Pro, TestComplete, CrossBrowserTesting und QAComplete vor.

Die JAX konzentriert sich auf JAVA Core- und Enterprise-Technologien, Spring-Ecosystem, JavaScript, Continuous Delivery und DevOps. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://jax.de/

Über SmartBear Software

SmartBear unterstützt mehr als sechs Millionen Software-Experten und mehr als 22.000 Unternehmen in 194 Ländern und ist der führende Anbieter von Softwarequalitäts-Tools für Teams. Die Produkte des Unternehmens tragen dazu bei, dass hochqualitative und leistungsfähige Software bereitgestellt werden kann, und helfen Teams darüber hinaus, Codes bei nahezu unvorstellbaren Geschwindigkeiten liefern zu können. Mit Produkten für API- und UI-Tests, Codeüberprüfung und Leistungsüberwachung von mobilen, Web- und Desktop-Anwendungen geben wir Teammitgliedern Tools an die Hand, die in jeder Phase des Softwarezyklus hohe Qualität gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://smartbear.com, die SmartBear Gemeinschaft finden Sie unter: LinkedIn, Twitter oder Facebook.

Alle Marken werden anerkannt.

