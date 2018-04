Von Markus Fugmann

Es herrscht eine Art vorgezogenes Sommermärchen an den Märkten - aber wir stehen doch eigentlich erst am Beginn des Frühlings, also einer Periode, die für wechselhaftes April-Wetter bekannt ist. Das dürfte auch die Märkte gelten, die derzeit alles ausblenden, was ausblendbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...