Der europäische Automarkt ist im März zum ersten Mal im laufenden Jahr geschrumpft. Die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern sei im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Fahrzeuge gesunken, teilte der Branchenverband Acea am Mittwoch mit. Der Vorjahresmonat mit dem höchsten Absatz in einem März sei aber auch eine hohe Hürde gewesen. Seit Jahresanfang liegt der Markt immer noch mit 0,7 Prozent im Plus.

Dem Verband zufolge entwickelten sich die wichtigen Automärkte in der Europäischen Union im März unterschiedlich. Zu den Verlierern zählten Großbritannien (-15,7%), Italien (-5,8%) und Deutschland (-3,4%). In Frankreich (+2,2%) und Spanien (+2,1%) legte der Absatz hingegen zu.

Unter den deutschen Herstellern konnte nur Volkswagen seine Verkäufe steigern (+0,3%). Bei Daimler (-3,4%) und BMW (-5,8%) gingen die Neuzulassungen hingegen zurück./he/tih

