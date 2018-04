Nach drei Jahren und 153 Ausgaben der BörsenWoche steht in beiden Depots ein ansehnliches Plus.

Als wir vor drei Jahren die BörsenWoche starteten, pendelte der Dax um die 12.300 Punkte. Die jährlichen Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen waren auf auf 0,7 Prozent gefallen und eine Feinunze Gold kostete 1084 Euro. Aktuell liegt der Deutsche Aktienindex in etwa bei 12.400 Punkten, die Bundesrendite ist noch etwas weiter gefallen, und ein Krügerrand kostet mit 1090 Euro gerade mal ein Taschengeld mehr als damals.Hier geht's zum aktuellen Finanzbrief.

Wer nun glaubt, an den Finanzmärkten sei nichts geschehen seither, der, das wissen Sie natürlich, irrt gewaltig. Ob China-Crash, Brexit-Schock oder der Aufstieg von Trump und dessen Regierungspolitik via Twitter; ob Krypto-Manie, Facebook-Skandal oder Tesla-Unfälle - es war eine Menge los in den drei ...

