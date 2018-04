Der Handelsauftakt an der Frankfurter Börse dürfte ruhig ausfallen. Börsianer warten gespannt auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed am Abend.

Nach den jüngsten Kursgewinnen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch kaum verändert starten. Am Dienstag hatte er dank Spekulationen auf ein anhaltendes Wachstum der Weltwirtschaft 1,6 Prozent im Plus bei 12.585 Punkten geschlossen.

Einen erneuten Schub erhoffen sich Anleger von der US-Bilanzsaison. Unter anderem legen die Großbank Morgan Stanley und der Kreditkarten-Anbieter American Express Geschäftszahlen vor. Daneben warten Börsianer gespannt auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve am Abend (20.00 Uhr MESZ). Von ihm erhoffen sie sich Rückschlüsse ...

