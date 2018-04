Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Dienstag dürfte der Dax am Mittwoch erneut höher starten. Banken und Broker erwarten das deutsche Börsenbarometer am Morgen 0,2 Prozent fester bei 12.614 Punkten. Der Dax hatte am Vortag im Sog einer starken Wall Street zum Befreiungsschlag angesetzt und den Bereich von 12.500 Punkten hinter sich gelassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...