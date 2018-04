ISRA baut Marktposition mit Technologieoffensive für Displayglasinspektion aus DGAP-News: ISRA VISION AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge ISRA baut Marktposition mit Technologieoffensive für Displayglasinspektion aus 18.04.2018 / 08:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ISRA VISION AG: Großauftrag von Dünnglas-Hersteller bestätigt strategische Geschäftsentwicklung ISRA baut Marktposition mit Technologieoffensive für Displayglasinspektion aus Die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100), eines der globalen Top-Unternehmen für die industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) sowie weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien und in 3D-Machine-Vision-Anwendungen, sieht die intensivierten F&E-Aktivitäten im Bereich Displayglas durch einen weiteren Großauftrag für die Dünnglasinspektion bestätigt. Der neue Auftrag mit einem Volumen von rund 3,5 Millionen Euro umfasst eine Lösungskombination aus Oberflächeninspektion und 3D-Deflektometrie, die alle Prozessschritte der Dünnglasproduktion bis zur Auslieferung abdeckt, und unterstreicht den aktuellen Kundenbedarf an diesen Technologien. ISRA verstärkt kontinuierlich die eigene Technologiebasis mit neu- und weiterentwickelten Systemen, neuen Inspektionsinnovationen sowie Embedded Technologien und intelligenten INDUSTRIE 4.0 Architekturen. Durch gezielte Investitionen in den Produktbereich Displayinspektion verfügt das Unternehmen heute über ein speziell zugeschnittenes Portfolio für die automatisierte Qualitätssicherung von Dünnglas und spiegelnden Oberflächen. Diese Inspektionssysteme sind insbesondere darauf ausgelegt, die hohen Qualitätsanforderungen bei der Produktion modernster Dünngläser für Displayanwendungen zuverlässig zu erfüllen. Ein weltweit steigender Bedarf an Displayglaskomponenten macht die Qualitätssicherung dieser Produkte zu einem strategischen Wachstumsmarkt mit attraktiven Zukunftspotentialen, insbesondere in den Produktionszentren in China, Taiwan und Korea. Mit einer starken Auftragslage ist ISRA dynamisch in das neue Geschäftsjahr 2017/2018 gestartet. Die strategische und operative Planung richtet das Unternehmen weiter auf den Strukturausbau in allen Unternehmensbereichen, um sich auf die nächste Umsatzdimension jenseits der 200-Millionen-Euro-Marke vorzubereiten. Für das laufende Geschäftsjahr plant das Management mit einem niedrig zweistelligen Umsatzwachstum und Ergebnismargen mindestens auf dem aktuellen hohen Niveau. 18.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ISRA VISION AG Industriestr. 14 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9 48-0 Fax: +49 (0)6151 9 48-140 E-Mail: investor@isravision.com Internet: www.isravision.com ISIN: DE0005488100 WKN: 548810 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675645 18.04.2018

