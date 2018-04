Im Dax dürften dem kräftigen Anstieg vom Dienstag zur Wochenmitte weitere Gewinne folgen: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex lag rund eine Dreiviertelstunde vor dem Start mit 0,16 Prozent im Plus bei 12 606 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte weiter zulegen.

"Der dynamische Anstieg über das Top vom März zeigte eindrucksvoll, dass der Markt noch nicht für eine Korrekturbewegung reif ist", schrieb Commerzbank-Anlagestratege Christoph Geyer in seinem Morgenkommentar. Er sieht nun das Februar-Hoch von 12 651 Punkten als nächste Herausforderung. Knapp darüber wartet die viel beachtete 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Geyer traut dem Dax nun aber durchaus den Vorstoß in Richtung 12 900 Punkte zu.

Auf der Konjunkturseite interessieren zur Wochenmitte insbesondere Verbraucherpreis-Daten aus der Eurozone. Am Abend mitteleuropäischer Zeit steht dann noch das Beige Book - also der Konjunkturbericht der Fed - auf der Agenda.

Die Aktien von Volkswagen könnten nach einem wichtigen rechtlichen Erfolg des Autobauers in den USA im Skandal um manipulierte Abgaswerte einen Blick wert sein. Der zuständige Richter Charles Breyer wies Klagen wegen Umweltverstößen in Salt Lake County und Hillsborough County ab. Die Regierungsbezirke der Bundesstaaten Utah und Florida hatten über die in der Abgas-Affäre zwischen VW und US-Behörden ausgehandelten Vergleiche hinausgehenden Schadenersatz gefordert.

Auch eine Auto-Branchenstudie von Barclays könnte die Kurse bewegen. Analystin Kristina Church zeigte sich darin skeptisch für die Daimler-Aktie und erkor BMW zum neuen Favoriten. Aber auch VW sieht sie weiter positiv. Daimler-Papiere gaben vorbörslich ein halbes Prozent nach, die anderen beiden legten entsprechend zu.

Für die Aktien von Deutz ging es um zehn Prozent abwärts. Grund ist eine mögliche Wertkorrektur beim chinesischen Gemeinschaftsunternehmen Dalian, die laut dem deutschen Motorenbauer auch die iegenen Geschäftszahlen belasten könnte. Eigentlich dürfte das keine allzu große Sache sein, auch da der betroffene Zeitraum schon weit zurückliege, sagte ein Händler. Allerdings reagierten Anleger so kurz nach den erst vor wenigen Tagen präsentierten starken Eckdaten zum ersten Quartal besonders empfindlich./ag/fba

