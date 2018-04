Der niederländische Chipausrüster ASML ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und Rendite hätten über den Erwartungen des Unternehmens gelegen, erklärte der Vorstandsvorsitzende Peter Wennink bei der Veröffentlichung der Zahlen des ersten Quartals am Mittwoch in Veldhoven. So erhöhte sich der Umsatz von 1,9 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf knapp 2,3 Milliarden Euro, die entsprechende Umsatzrendite verbesserte sich von 47,6 Prozent auf 48,7 Prozent. ASML hatte Erlöse von rund 2,2 Milliarden prognostiziert. Unter dem Strich erhöhte der Konzern den Gewinn von 452 Millionen auf knapp 540 Millionen Euro.

Im in der Chipbranche wichtigen Vergleich zum Vorquartal gingen Umsatz und Nettogewinn hingegen zurück, wobei das erste Quartal traditionell zu den schwächeren in der Halbleiterindustrie gehört. Dennoch gelang es ASML auch in diesem Vergleich, die Umsatzrendite zu verbessern. Das Unternehmen profitiert dabei von der anhaltend guten Chipnachfrage. Wurden im ersten Quartal vor allem die aktuellen Standardsysteme gut verkauft, setzt ASML künftig weiter auf sein neues Lithografiesystem, das mit ultravioletter Strahlung arbeitet (EUV). Damit können kleinere, effizientere und schnellere integrierte Schaltkreise hergestellt werden.

Im ersten Quartal lieferte ASML drei dieser Systeme aus und erhielt Aufträge über weitere neun. 2018 will der Konzern 20 dieser Systeme ausliefern und für das darauf folgende Jahr die Produktionskapazität auf mindestens 30 erhöhen. Für das zweite Quartal erwartet ASML einen Umsatzanstieg auf 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro und eine niedrigere Umsatzrendite von rund 43 Prozent, was die steigenden EUV-Verkäufe widerspiegelt. Die Umsatzprognose lag dabei über den Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt: Für 2018 stellte ASML den Investoren ein weiter solides Wachstum von Umsatz und Profitabilität in Aussicht./nas/gl/jha/

ISIN NL0010273215

