Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 25,50 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In puncto Akquisitionen sei der französische Versicherer relativ eingeschränkt, wodurch sich aber verschiedene Restrukturierungsmöglichkeiten ergäben, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 18.04.2018

