Als Partner auf dem Microsoft-Stand in der Digital Factory zeigt PROS seine Cloud-basierten Smart CPQ und Preismanagement-Lösungen mit künstlicher Intelligenz.

PROS wird auf der Hannover Messe 2018 vom 23. bis 27. April als Partner von Microsoft in der Digital Factory (Halle 3) seine Modern Commerce Lösungen präsentieren. Auf der weltweit führenden Industriemesse bieten rund 5.000 Aussteller Einblicke in die neuesten Trends und Schlüsseltechnologien der modernen und intelligenten Fertigung. Insgesamt erwartet die Messe mehr als 200.000 Besucher.

PROS wird seine SaaS-basierten Smart CPQ- und Preismanagement-Lösungen, die auf Microsoft Azure laufen, vorstellen. Mithilfe dieser intelligenten Plattformen, die künstliche Intelligenz und Algorithmen für maschinelles Lernen nutzen, können Industrieunternehmen ihre Produkte schnell, präzise und konsistent über alle Absatzkanäle (direkt, über Partner und e-Commerce) hinweg konfigurieren, bepreisen und verkaufen. Damit schaffen sie ein personalisiertes Einkaufserlebnis für ihre B2B Kunden.

"Industrieunternehmen auf der ganzen Welt transformieren derzeit ihr Business, um sich den sich schnell verändernden Kundenerwartungen im digitalen Zeitalter zu stellen", so Celia Fleischaker, Chief Marketing Officer bei PROS. "Sie benötigen Lösungen, die es ihnen ermöglichen, die Komplexität von B2B-Vertriebsmodellen über traditionelle und eCommerce-Kanäle hinweg zu unterstützen. Mithilfe der PROS-Lösungen sind Industrie- und Fertigungsunternehmen heute in der Lage, auf ihrem Weg der digitalen Transformation ihre Umsätze zu steigern und profitables Wachstum zu erzielen. Wir freuen uns darauf, Kunden und interessierten Besuchern auf der diesjährigen Hannover Messe unsere innovativen Lösungen vorzustellen

Çaglayan Arkan, General Manager, Worldwide Manufacturing and Resources Industry bei Microsoft, erklärt: "Digital Leadership bringt Unternehmen und Menschen zusammen. Damit sind Organisationen in der Lage, ihr Wachstum, ihre Innovationskraft und ihre betriebliche Effizienz zu optimieren. Heute bieten Unternehmen wie PROS ihren Kunden innovative Lösungen an, die künstliche Intelligenz und Machine Learning nutzen. Damit können Vertriebsteams schneller reagieren und smartere Ergebnisse erzielen, was schließlich zu einem beschleunigten Geschäftswachstum führt."

Über PROS

PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) unterstützt B2B-Unternehmen auf dem Weg zum Modern Commerce. Mithilfe der Cloud-basierten Lösungen für dynamisches Preismanagement (Dynamic Pricing Science) lassen sich Einkaufs- und Vertriebsprozesse personalisiert, transparent und durchgängig gestalten. Damit können Unternehmen ihren B2B Kunden ein optimiertes Einkaufserlebnis bieten.

Die PROS Modern Commerce Lösungen nutzen Data Science, künstliche Intelligenz und Machine Learning und ermöglichen es, Produkte und Services präzise, schnell und konsistent über alle Absatzkanäle hinweg zu konfigurieren, zu bepreisen und zu verkaufen.

Mehr Informationen auf www.pros.com/de oder folgen Sie PROS auf Twitter @PROS_Inc.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180417006812/de/

Contacts:

für PROS

Simone Droll

sd@upcomming.net