Kathleen Bochman wird ESG-Initiativen bei Loomis Sayles leiten

Die erfahrene Investment-Fachfrau kam 2006 zu Loomis Sayles

Loomis, Sayles Company gab heute bekannt, dass Kathleen Bochman zur Direktorin für ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ernannt wurde. In dieser neu geschaffenen Position ist Kathleen dafür verantwortlich, das Bewusstsein für die ESG-Grundsätze bei den Investmentteams von Loomis Sayles zu stärken und mit Teams zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, wie ESG-Aspekte in ihre spezifischen Anlageprozesse einfließen können. Kathleen berichtet an David Waldman, stellvertretender Chief Investment Officer.

Kathleen wird das bestehende ESG-Komitee von Loomis Sayles leiten, um Investmentteams strategische Unterstützung zu bieten, interne Schulungen durchzuführen und als Vordenkerin für das Unternehmen in Fragen der Nachhaltigkeit zu agieren. Darüber hinaus wird Kathleen zusammen mit Investmentteams daran arbeiten, Förderbereiche bei den Unternehmen zu identifizieren, in die das Unternehmen investiert.

"Eine herausragende langfristige Performance zu bieten, ist das Herzstück jeder Anlagestrategie von Loomis Sayles. Wir verstehen die wichtige Rolle, die ESG-Themen in der globalen Wirtschaft, auf den Finanzmärkten und in der Gesellschaft spielen", sagte CEO Kevin Charleston. "Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, sich als verantwortungsbewusste Weltbürger zu verhalten, und Kathleens neue Rolle bekräftigt unser Engagement im Hinblick auf ESG-Aspekte und deren dazugehörende Rolle als Bestandteil unserer Anlageprozesse."

Die Geschäftsleitung von Loomis Sayles hat 2013 unternehmensweite Anstrengungen unternommen, ESG-Aspekte in den Investitionsprozess jedes einzelnen Teams zu integrieren. Loomis Sayles wurde im Jahr 2015 Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Initiative Principles for Responsible Investment (PRI) und ist Tier-1-Unterzeichner zum UK Stewardship Code.

"Als Führungskräfte des Unternehmens ist es unsere Aufgabe sicherzustellen, dass Investmentteams Zugang zu allen verfügbaren makroökonomischen, fundamentalen und quantitativen Forschungserkenntnissen haben", sagte Jae Park, Chief Investment Officer. "Wir glauben, dass ESG-Daten ein weiteres wichtiges Instrument sind, das von unseren Portfoliomanagern genutzt werden kann, um für unsere Kunden beständige, wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen."

BIOGRAFISCHE INFORMATIONEN: KATHLEEN M. BOCHMAN, CFA

Kathleen Bochman ist Direktorin für ESG bei Loomis, Sayles Company und Co-Portfolio-Managerin des Kernprodukts Investionen mit großer Marktkapitalisierung (Large Cap). Sie verfügt über 29 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und kam 2006 als globale Aktienanalystin für den Finanzsektor zu Loomis Sayles. Kathleen begann ihre Karriere als Beraterin für Andersen Consulting, spezialisiert auf Systemberatung für Finanzkunden. Danach wechselte sie zu State Street Research Management, wo sie als Kreditanalystin für festverzinsliche Anlagen tätig war. Später wurde sie zum Head of Investment Grade Credit Research für das Unternehmen ernannt. Kathleen trat der Wellington Management Company als Kreditanalystin für festverzinsliche Anlagen bei. Kathleen besitzt einen BA vom Dartmouth College und einen MBA von der Columbia University.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 unterstützt Loomis, Sayles Company weltweite institutionelle Kunden und Investmentfonds dabei, ihre Investitionsbedürfnisse zu erfüllen. Die leistungsorientierten Investoren des Unternehmens integrieren tiefgreifende eigene Recherche und integrierte Risikoanalyse, um informierte und überlegte Entscheidungen zu treffen. Teams von Portfoliomanagern, Strategen, Researchanalysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagemöglichkeiten zu identifizieren, wo immer sie liegen, innerhalb traditioneller Anlageklassen oder unter einer Reihe alternativer Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, die Voraussicht und die Flexibilität, in seinem Engagement für attraktive nachhaltige Renditen für Kunden weit und breit nach Wert in breiten und engen Märkten zu suchen. Diese starke Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden weltweit eingebracht, für die es Vermögenswerte im Umfang von 266,6 Milliarden US-Dollar* verwaltet (Stand: 31. März 2018).

Beinhaltet die Vermögenswerte von Loomis, Sayles Co., LP und Loomis Sayles Trust Company, LLC. Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von LP.

ÜBER NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Natixis Investment Managers unterstützt professionelle Investoren bei der Konstruktion ihrer Portfolios mittels neuester, interessanter Methoden. Basierend auf dem Know-How seiner 26 spezialisierten Investment Manager auf der ganzen Welt verfolgt das Unternehmen seinen ‚Active ThinkingSM' Ansatz und stellt so proaktive Lösungen zur Verfügung, die es seinen Kunden ermöglichen ihre Zielsetzungen unabhängig von aktuellen Marktbedingungen zu erreichen. Natixis zählt zu den weltweit größten Asset Managern1 mit 830.8 Mrd. Euro 997.8 Mrd US-Dollar an verwaltetem Vermögen2

Natixis Investment Managers mit Sitz in Paris und Boston ist eine Tochtergesellschaft von Natixis. Natixis ist an der Pariser Börse gelistet und eine Tochtergesellschaft der BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs. Zu den mit Natixis Investment Managers verbundenen Investment-Management-Gesellschaften, Vertriebs- und Service-Gruppen gehören Active Index Advisors;3 AEW; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital Partners; DNCA Investments;4 Dorval Asset Management;5 Gateway Investment Advisers; H2O Asset Management;5 Harris Associates; Investors Mutual Limited; Loomis, Sayles Company; Managed Portfolio Advisors;3 McDonnell Investment Management; Mirova;6 Ossiam; Ostrum Asset Management; Seeyond;7 Vaughan Nelson Investment Management; Vega Investment Managers und Natixis Private Equity Division, zu der Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity und Eagle Asia Partners gehören. Nicht alle Angebote sind in allen Ländern verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-managers.

Natixis Investment Managers umfasst alle Investment-Management- und Vertriebsunternehmen, die mit Natixis Distribution, L. P. und Natixis Investment Managers S.A. verbunden sind.

1 Cerulli Quantitative Aktualisierung: Global Markets 2017 stufte Natixis Investment Managers (vormals Natixis Global Asset Management) zum 15. Dezember 2016 als 15. größten Vermögensverwalter der Welt basierend auf verwalteten Vermögen ein.

2 Nettoinventarwert per 31. Dezember 2017. Das verwaltete Vermögen (Assets Under Management, AUM) können laut Berichterstattung fiktive Vermögenswerte, geleistete Vermögenswerte, Bruttovermögen und andere Arten an nicht regulatorischem AUM umfassen.

3 Eine Geschäftseinheit von Natixis Advisors, L.P.

4 Eine Marke von DNCA Finance.

5 Eine Tochtergesellschaft von Ostrum Asset Management.

6 Eine Tochtergesellschaft von Ostrum Asset Management. In den USA durch Ostrum Asset Management US, LLC betrieben.

7 Eine Marke von Ostrum Asset Management. In den USA durch Ostrum Asset Management US, LLC betrieben.

MALR021678

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

