Seit drei Jahren gibt es die BörsenWoche, den exklusiven Finanzbrief der WirtschaftsWoche. Nach den Anlageempfehlungen aus 153 Ausgaben schlagen die Renditen unserer Musterdepots sogar namhafte Profis und große Indizes.

Seit Jahresanfang sind die neuen Anlegerregeln nach Mifid II in Kraft. Sie sollen für mehr Transparenz beim Kauf von Wertpapieren sorgen, etwa durch eine detaillierte Auflistung der Kosten. Stattdessen brachten sie erst einmal viel Chaos in den Alltag vieler Anleger, auch in den vieler BörsenWoche-Leser. Zum Thema Mifid erreichten uns viele Zuschriften von Ihnen, so viel Rückmeldung freut uns und hatte uns auch dazu bewegt, das Thema im Februar noch einmal ausführlich in der WirtschaftsWoche zu behandeln.

2018 sind wir wieder vor Ort

Der Austausch mit Ihnen macht uns viel Freude. Denn Sie, unsere Leser, sind es, die die BörsenWoche ausmachen. In nun drei Jahren haben Sie uns auf Anlegermessen getroffen, mit uns in Frankfurt beim Leserabend diskutiert und konnten in Hamburg Ihre Fragen unter anderem dem Chef unseres ehemaligen Depotwerts Hapag-Lloyd stellen. Die nächste Vor-Ort-Veranstaltung steht vor der Tür, wir werden im Juni in Dortmund gastieren und dort unter anderem den Finanzchef von SDax-Wert Borussia Dortmund treffen. Dessen Aktie war auch mal ein Depotwert von uns und brachte Lesern beim Verkauf 2016 einen hübschen Gewinn. Wir werden Sie über die Details der Veranstaltung informieren, sobald sie final festgezurrt sind, und würden uns freuen, Sie auch dort zahlreich begrüßen zu dürfen.

Abseits des Geschehens vor Ort haben wir auch mit unseren Investments über drei Jahre einiges erlebt. Nicht nur Positives: Gleich eine unserer ersten Investitionen, Bilfinger, ging schief. Sie zählt noch heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...