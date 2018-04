Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,04 Prozent auf 159,33 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,51 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. Am späten Vormittag könnten Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone für mehr Bewegung sorgen. Trotz einer robusten konjunkturellen Entwicklung und einer weiter extrem lockeren Geldpolitik der EZB dürfte die Inflation im März weiterhin vergleichsweise schwach ausgefallen sein. Analysten rechnen mit einer Inflationsrate von 1,4 Prozent./jkr/das

ISIN DE0009652644

AXC0070 2018-04-18/08:43