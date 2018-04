München (ots) - Der Wahlkampfauftakt der Bayernpartei zur diesjährigen Landtagswahl findet am 29. April 2018 ab 11:00 Uhr in der Wappenhalle des alten Flughafens München Riem (Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München) statt. An die Vertreterinnen und Vertreter der Presse ergeht hierzu herzliche Einladung.



Es erwartet Sie ein dichtgedrängtes und abwechslungsreiches Programm, das mit einem Begrüßungssalut der Münchner Böllerschützen beginnt. Es folgen Grußworte, unter anderem vom Südtiroler Landtagsabgeordneten Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit).



Danach folgt die Rede des Landesvorsitzenden Florian Weber, die unter dem Motto "Auf ins Maximilianeum" stehen wird.



Nach dem Mittagessen wird das "Weiß-Blaue Manifest" erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, anschließend wird der Spitzenkandidat für die Bayerische Landtagswahl 2018 gewählt. Die Schlussrede wird Generalsekretär Hubert Dorn halten.



Das Ende der Veranstaltung ist für 14:00 Uhr geplant.



