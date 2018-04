Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Nach einer Reihe an Patentabläufen befinde sich der Pharmahersteller in einer Phase des Wandels, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzern baue ein neues Produktportfolio auf, das ab diesem Jahr das Umsatz- und Gewinnwachstum antreiben sollte./ajx/bek Datum der Analyse: 18.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0018 2018-04-18/08:49

ISIN: GB0009895292