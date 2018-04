In den wichtigsten Automärkten Europas ist der Absatz im März deutlich gesunken. Viele Marken stecken in einer tiefen Absatzkrise.

In der Europäischen Union sind im März weniger Autos verkauft worden. Der Absatz sei im vergangenen Monat um 5,3 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Fahrzeuge geschrumpft, teilte der Herstellerverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mit. Das sei der erste Rückgang in einem März seit 2014.

Unter den fünf größten EU-Staaten gingen die Neuzulassungen in Deutschland, Italien und Großbritannien zurück, während sie in Frankreich und Spanien leicht zulegten. Seit Jahresbeginn stieg der Pkw-Absatz in der EU marginal um 0,7 Prozent auf rund 4,2 Millionen Fahrzeuge.

So schwach wuchs der Markt zuletzt im zweiten Quartal 2013 als ...

