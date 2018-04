Procter & Gamble (WKN:852062) hat neulich eine Erhöhung der jährlichen Dividende angekündigt. Dass die Auszahlung in diesem Jahr gestiegen ist, ist keine Überraschung. Immerhin hat der Konsumgüter-Riese mit 62 jährlichen Dividendenanstiegen in Folge eine der längsten Läufe auf dem Markt. Und P&G zahlt seit fast 130 Jahren eine Dividende - nämlich seit der Gründung im Jahr 1890. Doch während eine Erhöhung allein deswegen nie in Frage stand, könnte man als Anleger von der einen oder anderen Nachricht ein bisschen überrascht sein. Schauen wir uns das genauer an. 1. Der Anstieg fällt eher bescheiden aus Quelle: P&G ....

