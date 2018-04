Obwohl moderne SPSen mit Microcontrollern ausgestattet sind, können sie ihre Abstammung von elektromagnetischen, relaisbasierten Geräten nicht verleugnen. Deshalb gestaltet sich ihr Einsatz in flexibel automatisierten Systemen oft kompliziert. Besonders in Zeiten hoher Nachfrageschwankungen und individualisierter Produkte - Stichwort Losgröße 1 - offenbart sich ihr entscheidender Nachteil: Ihre Programmierung ist umständlich und verlangt Experten. Die Konsequenz: Die Automatisierung von vielen Fertigungsschritten rechnet sich nicht, da die Anpassungen des Steuerungsprogramms und die Umrüstung der Anlagen viel zu aufwendig sind. Aber SPSen sind nicht die einzige Möglichkeit, um Aufgaben zu automatisieren. Kollaborative Roboter (Cobots) können bei vielen Applikationen eine effektive und leicht zu programmierende Alternative zur SPS sein. So lohnt beispielsweise der Einsatz kollaborativer Roboter in kleinen, spezialisierten Arbeitszellen, etwa für Test- und Prüfanwendungen sowie zur Beschickung von Maschinen mit Werkstücken.

Mehr als nur ein stupider Produktionshelfer

Cobots sind so konstruiert, dass sie mit Mitarbeitern zusammenarbeiten und ihnen monotone, gefährliche oder unergonomische Aufgaben abnehmen können. Während traditionelle Industrieroboter fest installiert und abgeschottet monate- oder jahrelang dieselbe Aufgabe ausführen, können Cobots unkompliziert von einer Aufgabe zur anderen wechseln.

Gleichzeitig steckt in Cobots das Potenzial mehr zu sein als nur einfache Produktionshelfer: Sie ermöglichen es Unternehmen, anhand von Datenerfassung und deren Analysen in Echtzeit fundierte ...

