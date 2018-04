In zahlreichen industriellen Prozessen ist Sauerstoff unerwünscht. Das gilt vor allem für Reduktionsvorgänge in der Wärmebehandlung, aber auch für das Schweißen und Metall-3D-Druck unter Schutzgasatmosphäre sowie für die Halbleiterherstellung, die Keramikproduktion oder Sinterprozesse. Bei all diesen Verfahren stellen spezielle Sensoren und Messgeräte sicher, dass der Sauerstoffgehalt in der Prozessatmosphäre unter den erforderlichen Grenzwerten liegt und damit gering genug ist, um den Prozess zu starten.

