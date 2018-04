FRANKFURT (Dow Jones)--Im Aufwärtstrend zeigen sich am Mittwochmorgen die DAX-Futures. Der Juni-Kontrakt setzt seine Rally fort und startet 26 Punkte höher bei 12.617 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.628,5 und das -tief bei 12.606 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.362 Kontrakte. Angesichts des starken Starts in die Berichtssaison in den USA und in Europa gehen Händler von einer Trendfortsetzung aus. In den Blick rücke nun die 200-Tagelinie bei rund 12.660 Punkten, die zunächst als Widerstand fungieren dürfte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2018 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.