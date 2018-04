Zürich - Eine Umfrage von comparis.ch zeigt: Die Hälfte der 3a-Banksparer in der Schweiz weiss nicht, wie ihr Vorsorgeguthaben verzinst wird. Und das Interesse an einer höheren Rendite ist klein: Für 71 Prozent wäre ein besserer Zins allein kein Grund für einen Bankwechsel. Weitere 16 Prozent würden sogar auf jeden Fall auf mehr Geld verzichten.

Fast zwei Drittel der Erwerbstätigen sparen in der Säule 3a fürs Alter Geld an. Doch um das Vorsorgewissen ist es schlecht bestellt: Gemäss der repräsentativen Umfrage des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch schätzt rund die Hälfte der 3a-Banksparer das Zinsniveau ihres Kontos zu hoch ein oder weiss gar nicht, was es abwirft. Nur 48 Prozent der Befragten geben an, die konkreten 3a-Zinsen verschiedener Banken schon jemals miteinander verglichen zu haben: davon 58 Prozent der Männer und nur 34 Prozent der Frauen.

Dabei würde sich ein Zinsvergleich und allenfalls der Wechsel zu einer anderen Bank für die meisten 3a-Sparer lohnen. Die langfristigen Konsequenzen bei auch nur geringen Zins-Differenzen sind erheblich: Der höchste und tiefste zurzeit etwa von Kantonalbanken für 3a-Konten angebotene Zinssatz beträgt 0,2 Prozent (Zuger Kantonalbank) und 0,75 Prozent (Tessiner Kantonalbank). Ein Angestellter, der 35 Jahre lang jährlich den aktuellen Maximalbetrag für unselbstständig Erwerbende von 6'768 Franken einzahlt, erreicht bis zum ordentlichen AHV-Alter bei der Zuger Kantonalbank ein Guthaben von 245'604 Franken (vor Abzug der Kapitalbezugssteuer). Bei der Tessiner Kantonalbank wären es 271'754 Franken. Das macht eine Differenz von satten 26'150 Franken.

16 Prozent verzichten bewusst auf eine bessere Rendite

Der Wille der 3a-Sparer, das private Vorsorgevermögen zu optimieren, wäre grundsätzlich vorhanden. Aber die Umsetzung erfolgt mit angezogener Bremse: 84 Prozent der Inhaber eines 3a-Bankkontos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...