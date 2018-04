Die wichtigsten Indizes der Wall Street und Europas verzeichneten am Dienstag aufgrund nachlassender geopolitischer Sorgen weitere Gewinne und scheinen ihren Erholungskurs vorerst weiter fortzusetzen. Der S&P 500 (US500) legte um 1,07% und der Nasdaq (US100) um 1,74% zu. Der DE30 schloss den gestrigen Handelstag mit einem Plus von 1,57% und liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 12.617 Punkten. Das entspricht einem weiteren Anstieg von 0,2% im heutigen frühen Handel. Gestern Nachmittag äußerte sich Williams von der Fed zu den jüngsten Handelskonflikten und sieht insbesondere die zunehmende Unsicherheit als einen großen Risikofaktor. Des Weiteren stellt sich nach dem Luftangriff auf Syrien nun die Frage, welche Rolle Europa, insbesondere Deutschland und Frankreich, bei diesem Konflikt spielen wird. Die deutsche Bundesregierung hat sich bis jetzt herausgehalten und könnte daher eine "neutrale" Vermittlerrolle übernehmen, um möglicherweise eine diplomatische Lösung in Gang zu bringen. Einige sehen hier vor allem Schwierigkeiten, wenn es um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...