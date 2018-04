Der DAX startete gestern mit roten Vorzeichen in den Tag. Im Laufe des Handels wurde die Stimmung aber schnell besser. So stieg der DAX kurz vor Handelsschluss sogar über 12.600 Punkte. Leicht darunter verabschiedete er sich dann auch mit einem Plus von 1,5 Prozent aus dem Handel. Marktidee: NetflixNetflix hat am Montag Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Märkte pulverisiert. Umsatz und Gewinn waren im ersten Quartal deutlich gestiegen. Auch der Ausblick kam an der Börse sehr gut an. Die Aktie von Netflix kletterte um mehr als neun Prozent und markierte ein neues Allzeithoch. Das kurzfristige technische Bild bleibt nach dem Anstieg bullish.