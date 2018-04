First Graphene Limited: Verbindliche Absichtserklärung mit SupremeSAT für Bereitstellung von Graphen in Kleinsatelliten DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Absichtserklärung First Graphene Limited: Verbindliche Absichtserklärung mit SupremeSAT für Bereitstellung von Graphen in Kleinsatelliten 18.04.2018 / 09:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die wichtigsten Punkte: - Verbindliche Absichtserklärung zwischen dem Unternehmen und SupremeSAT (Private) Limited. - SupremeSAT zielt darauf, die größte Montagefirma von Kleinsatelliten in Asien zu werden. - Laut Projektionen wird der Satellitenmarkt bis 2025 auf 4,97 Milliarden USD anwachsen. - Die Absichtserklärung bemüht sich um die Kommerzialisierung von Graphen in SupremeSATs Montageprojekt für Kleinsatelliten. Das Projekt First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, informiert, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung mit SupremeSAT (Private) Ltd zur Entwicklung von durch Graphen optimierte Baugruppen für SupremeSATs Montageprojekt für Kleinsatelliten geschlossen hat. Dies repräsentiert ein vielversprechendes neues chancenreiches Gebiet zur Entwicklung von Graphen für die Verwendung seiner Eigenschaften der Festigkeit, Hitzebeständigkeit und Strahlenabschirmung. SupremeSATs Forschung hat ergeben, dass der Satellitenmarkt im Jahr 2016 einen Wert von 991 Millionen USD besaß und laut Erwartungen bis 2025 auf 4,97 Milliarden USD anwachsen wird. Die kommerzielle Nutzung nimmt 37% des Markts ein, die zivile Nutzung 41% und der Rest entfällt auf militärische und staatliche Nutzung. SupremeSAT arbeitet an dem Projekt mit EnduroSAT (Private) Ltd aus Bulgarien. Zwei führende Universitäten in den USA werden sich in Kürze diesem Projekt anschließen. Das Projekt wird die Satelliten-Vernetzbarkeit und den Datenaustausch zwischen Satelliten sowie ein Datenrelais innerhalb einer Konstellation testen. Anfänglich wird ein Duo von 1.5U Cube Satelliten in SupremeSATs Satellitenmontageanlage, Pallekele-Kandy, montiert. Die Hardware für die Satelliten, das Training und andere Varianten technischer Unterstützung stammen von EnduroSAT. Die Partner werden mit FGR zusammenarbeiten, um durch Graphen optimierte Komponenten zu entwickeln sowohl für größere Festigkeit und Gewichtsreduzierung als auch für Hitze- und Strahlenabschirmung. Der Zweck der Partnerschaft zwischen SupremeSAT und der Universitäten ist die Installation eines Duos von Raumschiffkomponenten an Bord der zwei 1.5U CubeSat-Einheiten, die von SupremeSAT montiert werden, um entscheidende Informationen in der Erdatmosphäre zu sammeln. Ein Duo von UHF-Bodenstationen wird in Pallekele-Kandy innerhalb des Bereichs von SupremeSATs bestehender hochmoderner Teleport-Anlage eingerichtet werden. Die Montage der Satelliten wird in SupremeSATs ISO-14644-1 Class 5 Laboreinrichtung erfolgen, die sich ebenfalls in Pallekele befindet. Managing Director, Craig McGuckin, sagte: "Wir sind begeistert, mit SupremeSAT an diesem Projekt zu arbeiten, das auf die Entwicklung von Kleinsatelliten auf niedrigen Umlaufbahnen für das ADS-"Automatic Dependent Surveillance"-System (System der Flugsicherung zur Anzeige der Flugbewegungen im Luftraum) in Flugzeugen zielt." Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene produziert hochwertigen Graphen aus hochgradigem sri-lankischen Ganggrafit. First Graphene strebt danach, Graphenproduktionsverfahren zu entwickeln und geistiges Eigentum in Verbindung mit Graphen zu erwerben, was zusätzliche Einnahmequellen bieten könnte. Über SupremeSAT (Private) Ltd SupremeSAT hat sich in den letzten paar Jahren sehr rasch entwickelt und ist als führender regionaler integrierter Satellitenbetreiber hervorgetreten. Ihr erster gemeinschaftlicher Satellit, SupremeSAT-I, wurde im November 2012 gestartet und seitdem ist das Unternehmen immer stärker geworden, expandierte in viele Bereiche des Raumfahrtgeschäfts. SupremeSATs hochmoderne Teleport-Einrichtung in Pallekele-Kandy ist betriebsbereit und bietet ein breites Spektrum an Uplink- und Downlink-Services von einer sicheren und strategisch gelegenen Lage im Indischen Ozean. Diese Space Facility ist ebenfalls als die "South Asia Space Academy" vorgesehen, die als Südasiens einziges Weltraumforschungszentrum im Privatsektor dient. Die globalen ambitionierten Wachstumspläne des Unternehmens wurden durch seine jüngste Partnerschaft mit Tatwah Smartec Ltd., dem global führenden RFID- und SMART TV-Hersteller, weiter gefestigt. 