Zürich - Ein anhaltendes Hoch bei leichter Brise: So lässt sich die Stimmung am Schweizer Immobilienmarkt 2017 umschreiben. Dazu beigetragen hat beispielsweise eine anhaltend hohe Dividendenrendite von 3,5 Prozent, welche die Titel der zwölf grössten kotierten Schweizer Immobilienfirmen[1] im vergangenen Jahr erzielt haben. Auch die Aktienkurse der untersuchten Gesellschaften entwickelten sich 2017 mehrheitlich positiv; der durchschnittliche Kursanstieg betrug 16 Prozent und war damit ähnlich hoch wie das Plus von 18 Prozent des Swiss Performance Index (SPI).

Besonders erfreulich sind die im Vergleich zu 2016 geringeren Leerstandsquoten und die leicht aufgewerteten Liegenschaftsportfolios. Dies zeigt die neue, heute veröffentlichte Immobilien-Investmentstudie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY.

«Immobilien-Aktien sind für Anleger somit weiterhin interessant. Sie sind zwar anhaltend teuer, bieten aber eine vergleichsweise attraktive Rendite. Und die ausgeschütteten Dividenden sind von den Unternehmen vorgängig tatsächlich auch erwirtschaftet worden», kommentiert Daniel Zaugg, Partner und Sector Leader Real Estate, Hospitality and Construction bei EY Schweiz. 2017 nahmen zehn der zwölf untersuchten Immobilien-Aktiengesellschaften Ausschüttungen an ihre Investoren vor, die Dividendenrenditen für das Geschäftsjahr 2017 bewegen sich dabei zwischen 1,5 Prozent und 4,5 Prozent.

Das Portfoliovolumen nahm (wie bereits 2016) um sechs Prozent zu. Zu dieser Zunahme trug auch eine durchschnittliche Aufwertung in Höhe von 1,1 Prozent bei. Gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...